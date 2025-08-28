Телеведущий Николай Дроздов хочет отказаться от съемок в пользу озвучки и радио, рассказал aif.ru его друг, художник Константин Мирошник.
«Телевидение он любит, хотя уже говорит: “Все, не буду сниматься, буду только озвучку делать. Только озвучку, радио и все такое”. Но он любит сниматься, любит, чтобы было интересное что-то», — сказал Мирошник.
Ранее СМИ писали, что 88-летнего Дроздова якобы не приглашают на съемки. Также сообщалось об ухудшении состояния ведущего.
Мирошник отметил, что Дроздов сам ходит, он готовится к лекциям и съемкам.