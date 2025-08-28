Ричмонд
В Башкирии температура воздуха опустится до +1°

В ближайшие дни продолжат идти дожди.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 42% 762 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится дождливая и прохладная погода. Прогноз погоды составили синоптики Башгидромета.

В четверг, 28 августа, местами обещают кратковременные дожди, днем — с грозами. Температура воздуха днем составит +17,+22°.

В пятницу, 29 августа, ожидается небольшой дождь, днем на севере — умеренный. Ночью похолодает до +6,+11°, на востоке — до +1°, днем потеплеет до +16,+21°.

В субботу, 30 августа, характер погоды не изменится. Ночью столбик термометра опустится до +6,+11°, на востоке — до +1°, днем поднимется до +16,+21°.