Россиянам рассказали о новой схеме мошенников: зачем им код от домофона

Россиянам сообщает о новой схеме обмана: на первом этапе мошенники предлагают жертве персональный домофонный код, на втором — поступает фальшивый звонок от имени сервиса Госуслуг. Об этом информирует РИА Новости.
Схема начинается с телефонного звонка, после чего преступник, называя адрес жертвы, предлагает активировать код доступа к домофону. Далее жертве поступает поддельное смс от имени Госуслуг с кодом, представленным как средство для открытия подъездной двери.
На втором этапе мошенники используют мессенджер для имитации звонка с аккаунта Госуслуг. Под видом техподдержки они предупреждают о взломе и требуют сообщить код из ранее отправленного сообщения.
Тогда мошенник получает доступ к личному кабинету жертвы, как только та сообщает ему код. Владельцев портала заранее предупреждали, что сотрудники поддержки никогда не просят предоставлять пароли или SMS-коды.
Накануне стало известно о новой схеме мошенников в преддверии 1 сентября.