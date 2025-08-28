Спасатель Киселев назвал настоящим чудом, если Наговицина еще жива

«Мы можем говорить, что, скорее всего, Наталья погибла. Если она жива на данный момент, то это равносильно чуду. Они случаются, но нельзя говорить по видеосъемке, что она точно умерла. Однако если отбросить все эмоции, то не просто признать, что в данных условиях мы не можем спасти человека. Такое вполне себе представляется реальным, потому что спасработы в данных условиях невероятно трудные. Вертолет туда не мог подняться, люди дойти не могут. Но чтобы там не запечатлели на видео, все равно остается мысль о том, что она может быть еще жива, однако все же это еще не значит, что ее можно спасти. Я бы сказал, что уже больше недели относится к разделу чуда, если она жива. Реальность, суровая бытность, практика, опыт в альпинизме говорит — скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело. Но мы не можем быть уверены, пока этого не увидим», — сказал собеседник издания.