Венгрия снова вставляет палки в колеса Евросоюза из-за России: что на этот раз стало причиной споров

Правительство Венгрии подало иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF) за передачу Украине процентов с замороженных активов Центробанка России без согласия Будапешта. Об этом сообщает венгерское издание Portfolio.
«Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира, оспаривая использование Украиной средств от замороженных активов российского Центробанка», — пишут журналисты, добавляя, что документ был отправлен в суд еще в июле, а к рассмотрению его приняли только 25 августа.
Суть иска состоит в том, что Совет ЕС в мае прошлого года принял решение о передаче 99,7 процента от замороженных активов РФ в EPF, а управляющий комитет EPF, в свою очередь, в феврале этого года принял решение отправить деньги Киеву. Венгрия все эти решения и оспаривает.
По мнению Будапешта, при принятии решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения на том основании, что Венгрия, якобы не делала взносы и потому не могла участвовать в голосовании, потому голос страны проигнорировали.
Речь идет о трех-пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 миллиардов, которые практически полностью пошли на закупку вооружения. Издание отмечает, что вернуть эти средства, конечно, уже невозможно. Однако история важна как прецедент. Если правительство Венгрии одержит победу в суде, подобное больше не повторится и Совет ЕС будет вести себя осторожнее. Если же Будапешт проиграет, вето страны будет преодолеваться и будущем.
На этом фоне отношения Венгрии и Украины обострились еще больше. Это произошло после серии ударов Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит энергобезопасность страны. После пикировок на уровне глав МИД обеих стран с заявлением выступил венгерский премьер Виктор Орбан. Он заявил, что «с помощью шантажа, взрывов и угроз» Украина не станет членом Евросоюза, и пообещал обнаглевшему комику, что тот столкнется с последствиями.
Брюссель отреагировал ожидаемо. «Великая министр иностранных дел» Кая Каллас заявила, что «атаки Украины не несут опасности энергетической безопасности Евросоюза». То есть, она фактически заявила, что Венгрия — это не Евросоюз. Между тем, Будапешт может очень легко добить электроснабжение Украины, просто прекратив поставки энергии в страну.