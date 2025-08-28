Венгрия снова вставляет палки в колеса Евросоюза из-за России: что на этот раз стало причиной споров

Речь идет о трех-пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 миллиардов, которые практически полностью пошли на закупку вооружения. Издание отмечает, что вернуть эти средства, конечно, уже невозможно. Однако история важна как прецедент. Если правительство Венгрии одержит победу в суде, подобное больше не повторится и Совет ЕС будет вести себя осторожнее. Если же Будапешт проиграет, вето страны будет преодолеваться и будущем.