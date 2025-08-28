Стало известно, сколько зарабатывает Прохор Шаляпин за одно выступление

Также сообщается, что райдер Шаляпина предусматривает не только бытовые удобства, но и дополнительные расходы на трансфер и питание. Организаторы обязаны предоставить исполнителю размещение в гостинице категории не ниже четырех или пяти звезд. Исполнитель также настаивает на повышенном уровне безопасности и отдельной гримерке. Слухи о том, что певец отказывается работать без «идеальных условий», регулярно обсуждаются в профессиональном сообществе организаторов событий.