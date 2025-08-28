Стало известно, сколько зарабатывает Прохор Шаляпин за одно выступление

Выступление Шаляпина на корпоративе стоит 880 тысяч рублей.
Певец Прохор Шаляпин в 2025 году стал одним из самых востребованных артистов на частных мероприятиях: стоимость его выступления на корпоративе составляет 880 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.ru.
«Пригласить Прохора на корпоратив обойдется в демократичные 880 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Кроме того, уточняется, что не менее 100 тысяч заказчикам придется доплатить, чтобы выполнить все условия из райдера шоумена.
Также сообщается, что райдер Шаляпина предусматривает не только бытовые удобства, но и дополнительные расходы на трансфер и питание. Организаторы обязаны предоставить исполнителю размещение в гостинице категории не ниже четырех или пяти звезд. Исполнитель также настаивает на повышенном уровне безопасности и отдельной гримерке. Слухи о том, что певец отказывается работать без «идеальных условий», регулярно обсуждаются в профессиональном сообществе организаторов событий.