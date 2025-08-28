Ричмонд
88 лет, полет нормальный: друг Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Ведущий готовится к лекциям и съемкам, рассказал художник Мирошник.

Источник: Аргументы и факты

Практически каждый месяц в СМИ появляются слухи об ухудшении состояния 88-летнего ведущего «В мире животных» Николая Дроздова. 27 августа один из Telegram-каналов распространил информацию о том, что дочери бросили больного ведущего, который не может встать с кровати, и не навещают его.

Друг Дроздова, художник Константин Мирошник развеял слухи и рассказал, чем сейчас занимается ученый и любимец миллионов российских зрителей.

Какие проблемы со здоровьем у Дроздова.

В конце 2023 года СМИ писали, что у Николая Дроздова диагностировали рак предстательной железы, он якобы проходил химиотерапию, которая впоследствии дала осложнения на сердце. Супруга Дроздова Татьяна опровергла эти слухи, заявив, что у мужа нет онкологического заболевания.

Позже появилась информация о том, что у Николая Дроздова диагностирован гонартроз коленных суставов третьей степени. Телеведущий страдает от сильных болей, он хромает, а одно колено почти не разгибается. Из-за таких проблем со здоровьем Дроздов вынужден передвигаться с тростью.

В начале лета ведущий перенёс операцию на суставе, после которой он почти не встает с постели, писали Telegram-каналы. Однако Мирошник опроверг слухи об ухудшении состояния ведущего.

«Нет, он встает, ходит. Любит быть дома. Сейчас такой возраст еще. Он осень не любит, когда то жарко, то дождь, то скользко. А когда дождь, он из дома не выходит, чтобы не поскользнуться. Так что все нормально у него», — сказал друг Дроздова.

Зарядка по собственной методике.

«Он обязательно каждое утро делает зарядку. Каждое утро! Себя он не щадит, это я знаю. Мы все любим поваляться, а он просыпается рано. У него свои упражнения, он их разработал после падения много лет назад. 88 лет, полет нормальный!» — отметил Мирошник.

По его словам, Дроздов активно готовится к лекциям.

«Про болезни Николай Николаевич не говорит. Книги — его лучшие друзья. Ни интернет, ни телевидение, ни радио. Книги — как старые верные друзья. Николай Николаевич по старинке смотрит книги, читает и готовится к своим прекрасным лекциям», — сказал собеседник aif.ru.

Дроздов хочет отказаться от съемок.

СМИ писали, что Дроздова якобы не приглашают на съемки, из-за чего ему с супругой приходится жить на одну лишь пенсию. Эти слухи Мирошник тоже опроверг.

«Сейчас в выходные были съемки, вот будет осень, пойдет, будет сниматься обязательно», — заявил он.

При этом художник отметил, что Дроздов хочет отказаться от съемок в пользу озвучки и радио.

«Телевидение он любит, хотя уже говорит: “Все, не буду сниматься, буду только озвучку делать. Только озвучку, радио и все такое”. Но он любит сниматься, любит, чтобы было интересное что-то», — резюмировал Мирошник.