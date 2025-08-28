Дрон добрался до пика Победы: эксперт оценил новые кадры с Наговициной

Администрация президента Киргизии опубликовала видео с дрона, который облетел пик Победы для наблюдения за состоянием застрявшей на вершине горы российской альпинистки Натальи Наговициной. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с aif.ru оценил последние кадры с вершины, а также рассказал, может ли женщина быть еще жива.
Погода на пике Победы может меняться каждый час.
На новом видео, которое опубликовали власти Киргизии, видно нормальную погоду для пика Победы, однако она может резко измениться в худшую сторону, заявил aif.ru Киселев. По его словам, закинуть людей на какую-нибудь высоту не так просто, поскольку вертолет не везде может сесть. Он уточнил, что если забросить спасателей на перевал Дикий, то от него все равно идти не меньше трех дней, а может и больше. По его мнению, условия очень трудные и тяжелые, а спасательные работы — это однозначно рискованное и опасное мероприятие.
Киселев подчеркнул, что сезон восхождения на пик Победы уже закончился. Сейчас с каждым днем погода будет становиться все хуже и хуже — станет гораздо холоднее, а ветра будут суровее. Спасатель добавил, что сегодня может быть нормальная погода, как на опубликованных кадрах, но завтра будет уже штормовой ветер, бури и нулевая видимость.
«В горах погода меняется ежечасно, если даже не ежеминутно. В этом и есть одна из основных трудностей. Когда вы выходите на восхождение, погода хорошая. А когда вы подходите к вершине через 4−6 дней, погода уже изменилась, и вы попали в снежную бурю», — сказал собеседник издания.
Пока нельзя установить на кадрах, жива ли Наговицина.
На новых опубликованных кадрах нельзя точно установить жива или нет российская альпинистка, сообщил aif.ru Киселев. По его словам, по видео можно сказать, что человек жив, он в сознании, машет рукой, но таких записей спасатель не видел. То есть, как подчеркнул он, ничего не доказано — жива она или уже мертва.
При этом альпинист добавил, что было бы прекрасно увидеть Наговицину даже и без движения, но хотя бы машущей рукой или чем-то таким, но такого нет. Однако человек может быть без сознания, спальник может скрывать тепло, из-за чего его не особо видно через тепловизор. Также может быть, что во время съемки человек спал.
«Мне кажется, говорить уверенно о том, что человек погиб можно тогда, когда к нему поднимутся спасатели и прощупают пульс», — отметил он.
Если Наговицина еще жива, то это будет настоящим чудом.
Если еще жива российская альпинистка, то это будет настоящим чудом, однако, скорее всего, она погибла, сообщил aif.ru Киселев. Он подчеркнул, что чудеса все же случаются, поэтому по видео и нельзя сказать, что она точно умерла.
При этом, как заявил он, если отбросить все эмоции, то не просто признать, что в данных условиях ее не смогут спасти, поскольку спасательные работы невероятно трудные. Киселев напомнил, что вертолет туда не мог подняться, люди не могут дойти.
«Я бы сказал, что уже больше недели относится к разделу чуда, если она жива. Реальность, суровая бытность, практика, опыт в альпинизме говорит — скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело», — сказал собеседник издания.
Киселев подчеркнул, что при этом все равно нельзя быть уверенным на 100 процентов в гибели Наговициной, пока этого не увидим и не подтвердят спасатели.