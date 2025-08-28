Дрон добрался до пика Победы: эксперт оценил новые кадры с Наговициной

На новом видео, которое опубликовали власти Киргизии, видно нормальную погоду для пика Победы, однако она может резко измениться в худшую сторону, заявил aif.ru Киселев. По его словам, закинуть людей на какую-нибудь высоту не так просто, поскольку вертолет не везде может сесть. Он уточнил, что если забросить спасателей на перевал Дикий, то от него все равно идти не меньше трех дней, а может и больше. По его мнению, условия очень трудные и тяжелые, а спасательные работы — это однозначно рискованное и опасное мероприятие.