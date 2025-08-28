Дожди и грозы ожидаются в Башкирии в конце недели

В последние дни августа жителей Башкирии ожидает переменчивая погода с осадками и понижением температуры. Согласно прогнозам республиканского Гидрометцентра, сегодня, 28 августа, местами пройдут кратковременные дожди, которые днем будут сопровождаться грозами. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов.
В пятницу, 29 августа, осадки продолжат местами выпадать в виде небольшого дождя, а в северных районах ожидается умеренный дождь. Ветер сохранит западное и юго-западное направление с умеренной интенсивностью. Ночная температура останется на уровне +6…+11 градусов, в восточных районах возможно похолодание до +1 градуса. Дневные показатели составят +16…+21 градус.
В субботу, 30 августа, погодные условия существенно не изменятся — местами пройдут небольшие дожди при умеренном западном и юго-западном ветре. Температурный режим сохранится без существенных изменений: ночью +6…+11 градусов (на востоке до +1 градуса), днем +16…+21 градус.
