Российскую альпинистку Наговицину пытались остановить год назад

«Мы договорились, если она успевает двигаться со скоростью остальных участников, которые были немного более опытные, более сильные, то мы продолжаем восхождение. Если нет “…” то ей придется развернуться в том месте, где безопасно, где развернуться можно в любой момент», — приводят слова Ценцевицкого РИА Новости.