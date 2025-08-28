Российскую альпинистку Наговицину пытались остановить год назад

Наговицыну не допустили к восхождению год назад.
Год назад российскую альпинистку Наталью Наговицину не допустили к восхождению на пик Победы в Киргизии из-за недостаточной подготовки. Об этом сообщил белорусский альпинист Артем Ценцевицкий.
«Мы договорились, если она успевает двигаться со скоростью остальных участников, которые были немного более опытные, более сильные, то мы продолжаем восхождение. Если нет “…” то ей придется развернуться в том месте, где безопасно, где развернуться можно в любой момент», — приводят слова Ценцевицкого РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что оценить уровень подготовки спортсмена заранее непросто, но в этой ситуации его опыт подсказывал выбрать более осторожную тактику. Наговицина уступала по физической выносливости и скорости передвижения другим членам группы. Поэтому руководитель экспедиции настоял на том, чтобы она вернулась в лагерь до наступления сложных участков маршрута.