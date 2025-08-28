Ричмонд
Мошенники стали использовать двухэтапную схему обмана с кодом от домофона

Мошенники разработали новую двухэтапную схему для обмана россиян, которая начинается с предложения получить персональный код для домофона, а завершается звонком от лица сотрудника «Госуслуг».

Как выяснило РИА Новости, злоумышленники сначала звонят жертве, называют её адрес и предлагают активировать код, позволяющий открывать дверь подъезда без ключа. После согласия на номер жертвы приходит SMS с шестизначным кодом, якобы для доступа в подъезд.

Через некоторое время следует второй этап: звонок через мессенджер от лица службы поддержки «Госуслуг». Мошенник сообщает о попытке взлома аккаунта и под предлогом защиты просит продиктовать код из ранее полученного SMS. После получения кода злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на портале.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать искусственный интеллект для обмана россиян.

