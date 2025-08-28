Ричмонд
Москалькова сообщила о новых гуманитарных договоренностях России и Украины

Москалькова отметила, что в рамках договоренностей для воссоединения семей потребуется оформление документов.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Украина договорились провести в начале сентября воссоединение нескольких семей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сейчас у нас порядка восьми семей, которые просят их воссоединить. Это очень непростая история, потому что у большинства закончились сроки паспортов, нужно оформить документы», — сказала омбудсмен, которую цитируют «Известия».

Она уточнила, что в случае пожилых людей потребуются оформление проезда и обеспечение скорой помощью. Кроме того, необходимо урегулировать вопрос с Международным комитетом Красного Креста.

Напомним, 18 августа Москалькова отметила, что Киев предоставил России список людей для взаимной репатриации. По словам уполномоченного по правам человека в РФ, российская сторона готова передать Украине 31 человека. Она также напомнила, что на украинской территории по-прежнему удерживается 31 житель Курской области.

