Москалькова сообщила о новых гуманитарных договоренностях России и Украины

Россия и Украина договорились провести в начале сентября воссоединение нескольких семей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сейчас у нас порядка восьми семей, которые просят их воссоединить. Это очень непростая история, потому что у большинства закончились сроки паспортов, нужно оформить документы», — сказала омбудсмен, которую цитируют «Известия».
Она уточнила, что в случае пожилых людей потребуются оформление проезда и обеспечение скорой помощью. Кроме того, необходимо урегулировать вопрос с Международным комитетом Красного Креста.
Напомним, 18 августа Москалькова отметила, что Киев предоставил России список людей для взаимной репатриации. По словам уполномоченного по правам человека в РФ, российская сторона готова передать Украине 31 человека. Она также напомнила, что на украинской территории по-прежнему удерживается 31 житель Курской области.