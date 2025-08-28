Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области МВД проводит плановые учения 28 августа

Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полиция Иркутской области проводит плановые учения в нескольких городах региона. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, тренировки проходят 28 августа 2025 года в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Братске, Усть-Илимске и Тайшете.

Основная цель учений — проверить готовность полицейских к действиям в возможных чрезвычайных ситуациях. Ведомство просит жителей сохранять спокойствие, если они увидят передвижения правоохранителей и спецтехники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре медведя вышли к населенным пунктам Приангарья за сутки. Косолапые вновь наведались в Братский район. Местный житель заметил одного, когда хищник плыл по водохранилищу возле садоводства «Дунайка Браза».