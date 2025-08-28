В Иркутской области МВД проводит плановые учения 28 августа

Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре медведя вышли к населенным пунктам Приангарья за сутки. Косолапые вновь наведались в Братский район. Местный житель заметил одного, когда хищник плыл по водохранилищу возле садоводства «Дунайка Браза».