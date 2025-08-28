Коллеги назвали смерть певца Алексашкина большой утратой для оперного мира

Невосполнимая утратой для всего оперного мира назвал смерть народного артиста России, оперного певца Сергея Алексашкина его коллега, солист Мариинского театра Сергей Семишкур в беседе с aif.ru.
«Его смерть — это невосполнимая утрата, потеря великого музыканта и прекрасного певца, педагога, наставника, просто хорошего человека. Любой, кто знал его, или хотя бы раз прикоснулся к его творчеству, знал, насколько этот человек глубоко погружался в свою профессию, и как по-настоящему отдавал всего себя на сцене», — поделился он.
Семишкур отметил, что был знаком с Алексашкиным более 20 лет и работал с ним во многих постановках, таких как «Мертвые души», «Игрок», «Евгений Онегин», «Князь Игорь» и других.
«Он был старшим товарищем и великолепным партнером по сцене. Каждая его роль — шедевр. Сергей Николаевич был настоящим артистом с Большой буквы», — сказал он.
Ранее ученик Алексашкина, солист Мариинского театра Яков Стрижак отметил, что в последние годы певец вел уединенный образ жизни. Перед смертью он сильно болел, у него были проблемы с ногами.
О смерти 73-летнего оперного певца Сергея Алексашкина сообщили в в Мариинском театре 27 августа.