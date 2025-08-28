Красноярские перевозчики требовали повышения тарифов на проезд до 83 рублей

Предприятия-перевозчики Красноярска обратились в краевое министерство тарифной политики с предложением увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 83 рублей.
Как сообщает издание «Проспект Мира», соответствующее ходатайство направили 22 из 35 транспортных компаний города.
Согласно документам, перевозчики обосновывают необходимость повышения тарифов ростом расходов на топливо, запчасти и заработную плату сотрудников. Для электротранспорта предлагалось установить стоимость проезда в размере 52 рубля.
Однако краевые власти согласовали более умеренное повышение:
В автобусах — с 44 до 48 рублей;
В электротранспорте — с 40 до 46 рублей.
Новые тарифы планируется ввести с 1 сентября 2025 года. Они будут действовать до конца 2026 года, после чего ежегодная индексация будет привязана к уровню инфляции.
В министерстве подчеркнули, что окончательное решение принималось с учетом социально-экономической ситуации в регионе и необходимости балансировать интересы перевозчиков и жителей города.