Житель Перми задержан по подозрению в покушении на убийство

В Кировском районе Перми возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что 17 августа в Кировском районе Перми между двумя мужчинами произошла ссора. Ее причиной стало замечание о неправильной уборке земли на приусадебной территории, которое прохожий сделал фигуранту.
После словесной перебранки пермяк сел за руль машины, принадлежащей его знакомому, и наехал на потерпевшего. Затем вышел и нанес мужчине множественные удары по голове и телу клюшкой для гольфа, причинив травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Остановить разъяренного пермяка смогли жители соседнего дома, услышавшие крики о помощи. Опасаясь быть изобличенным, злоумышленник скрылся с места преступления.
Оперативные сотрудники МВД совместно со следователями СК установили личность предполагаемого виновника, после чего он был задержан. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.
Следователи изъяли видео с камер наблюдения, а также машину и другие предметы. Проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.