Житель Перми задержан по подозрению в покушении на убийство

После словесной перебранки пермяк сел за руль машины, принадлежащей его знакомому, и наехал на потерпевшего. Затем вышел и нанес мужчине множественные удары по голове и телу клюшкой для гольфа, причинив травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Остановить разъяренного пермяка смогли жители соседнего дома, услышавшие крики о помощи. Опасаясь быть изобличенным, злоумышленник скрылся с места преступления.