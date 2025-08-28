В нескольких городах России перестали принимать и отправлять самолеты: рейсы перенаправляют на запасные аэродромы

KP.RU составил памятку для пассажиров на случай задержки или отмены авиарейса. Иногда при массовых задержках мест в отелях рядом с аэропортами на всех не хватает, и перевозчики иногда при всем желании не могут выполнить требование закона. В этом случае есть смысл попробовать найти номер в отеле самостоятельно, сохранить чек об оплате, и потом обратиться в авиакомпанию за компенсацией.