В нескольких городах России перестали принимать и отправлять самолеты: рейсы перенаправляют на запасные аэродромы

Аэропорты в Саратове, Сочи и Самаре были временно закрыты для приема и отправки рейсов. Соответствующую информацию распространил в своем Телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он пояснил, что введение ограничений было необходимо для гарантии безопасности полетов. Кореняко объявил о прекращении работы воздушных гаваней в Саратове и Сочи в 02:02 по московскому времени. Решение о приостановке полетов в самарском аэропорту было принято позже, в 02:49.
Ранее, вечером 27 августа в 22:12, аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Волгограда. О снятии всех ограничений во всех перечисленных аэропортах представитель Росавиации сообщил в 05:23. Он также добавил, что за время действия ограничений три воздушных судна, летевших в Волгоград, и два самолета, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы.
Прежде министр транспорта Андрей Никитин отмечал, что российские аэропорты продолжают адаптировать свою работу к возможным задержкам рейсов в условиях действия плана «Ковер». Точное время и продолжительность ограничений воздушного движения предсказать невозможно, так как эти решения принимаются военными.
Росавиация напомнила авиакомпаниям об их обязанностях перед пассажирами при задержках рейсов. При ожидании вылета более четырех часов пассажирам полагается горячее питание. В дневное время его предоставляют каждые шесть часов, в ночное — каждые восемь. Если задержка превышает восемь часов днем или шесть часов ночью, авиакомпания должна обеспечить размещение в гостинице.
На фоне сложностей с работами воздушных гаваней начали поступать сообщения о противоправных действиях владельцев торговых точек. Люди жаловались, что продавцы намеренно завышают цену на питьевую воду, а также еду. По итогу ФАС выявила признаки установления монопольно высоких цен в аэропортах Шереметьево и Сургута.
KP.RU составил памятку для пассажиров на случай задержки или отмены авиарейса. Иногда при массовых задержках мест в отелях рядом с аэропортами на всех не хватает, и перевозчики иногда при всем желании не могут выполнить требование закона. В этом случае есть смысл попробовать найти номер в отеле самостоятельно, сохранить чек об оплате, и потом обратиться в авиакомпанию за компенсацией.