Терапевт Корхова назвала самый вредный способ приготовления еды

Способ приготовления еды влияет на сохранение в ней питательных веществ и общее здоровье. О самых полезных и вредных способах готовки рассказала врач-терапевт Ольга Корхова.
Одним из самых здоровых считается метод приготовления на пару. Готовя таким образом, удается минимизировать потерю витаминов и минералов, сообщила она.
— Приготовление на пару особенно эффективно для сохранения водорастворимых витаминов, таких как витамин С и витамины группы В, — цитирует ее «Газета.ру».
Также тушение является полезным методом, позволяющим сохранять питательные вещества. Оно способствует лучшему усвоению питательных веществ, потому что температура приготовления ниже, чем при жарке.
— Варка может привести к значительным потерям водорастворимых витаминов, так как они переходят в воду. Чтобы минимизировать потери, нужно использовать небольшое количество воды и сократить время варки. Если отвар используется для приготовления супов или соусов, то это может помочь сохранить часть питательных веществ, — рассказала медик.
Самым вредным способом приготовления Корхова назвала жарку. Она приводит к разрушению витаминов и образованию вредных соединений, таких как акриламид, особенно при жарке углеводсодержащих продуктов.
