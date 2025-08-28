Терапевт Корхова назвала самый вредный способ приготовления еды

— Варка может привести к значительным потерям водорастворимых витаминов, так как они переходят в воду. Чтобы минимизировать потери, нужно использовать небольшое количество воды и сократить время варки. Если отвар используется для приготовления супов или соусов, то это может помочь сохранить часть питательных веществ, — рассказала медик.