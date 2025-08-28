В Перми открылся новый тоннель на Вишерской

Строительство тоннеля велось по технологии микротоннелирования, рассказали в минтрансе Пермского края, которая позволяет возводить такие сооружения, не закрывая движение по железнодорожной ветке. Это особенно важно, учитывая, что тоннель на Вишерской пересекает Транссибирскую магистраль, составы по которой проходят каждые шесть минут.