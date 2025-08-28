В Перми открылся новый тоннель на Вишерской

В среду, 27 августа, в Перми открыли для движения транспорта новый четырехполосный тоннель на улице Вишерской. При строительстве объекта использовались уникальные технологии, которые позволили не прерывать движение по Транссибу, отметил губернатор Дмитрий Махонин на открытии тоннеля. Новый объект позволит разгрузить существующий тоннель на Трамвайной.
Строительство тоннеля велось по технологии микротоннелирования, рассказали в минтрансе Пермского края, которая позволяет возводить такие сооружения, не закрывая движение по железнодорожной ветке. Это особенно важно, учитывая, что тоннель на Вишерской пересекает Транссибирскую магистраль, составы по которой проходят каждые шесть минут.
Новый объект стал самым длинным в России, построенным по этой технологии. Длина тоннеля составляет 87 метров (с открылками — 106 метров), высота — 5,25 метра.