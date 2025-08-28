В Иркутске прокуратура контролирует строительство новой школы

В Иркутске заместитель прокурора области Вадим Бабенко проверил ход строительных работ на месте будущей школы на улице Мелентьева в Свердловском округе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, мероприятие прошло по поручению прокурора региона Александра Ханько с участием представителей министерства строительства, городской администрации и подрядной организации.
— Во время выездной проверки власти осмотрели территорию, обсудили текущие вопросы и наметили план дальнейших действий. Бабенко предупредил ответственных о недопустимости срыва сроков и нарушения законодательства, — сказано в сообщении прокуратуры.
Контроль за ходом строительства поручен прокурору Свердловского района Иркутска.
