В Иркутске прокуратура контролирует строительство новой школы

В Иркутске заместитель прокурора области Вадим Бабенко проверил ход строительных работ на месте будущей школы на улице Мелентьева в Свердловском округе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, мероприятие прошло по поручению прокурора региона Александра Ханько с участием представителей министерства строительства, городской администрации и подрядной организации.