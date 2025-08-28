Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске прокуратура контролирует строительство новой школы

Во время выездной проверки власти осмотрели территорию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске заместитель прокурора области Вадим Бабенко проверил ход строительных работ на месте будущей школы на улице Мелентьева в Свердловском округе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, мероприятие прошло по поручению прокурора региона Александра Ханько с участием представителей министерства строительства, городской администрации и подрядной организации.

— Во время выездной проверки власти осмотрели территорию, обсудили текущие вопросы и наметили план дальнейших действий. Бабенко предупредил ответственных о недопустимости срыва сроков и нарушения законодательства, — сказано в сообщении прокуратуры.

Контроль за ходом строительства поручен прокурору Свердловского района Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция Иркутской области проводит плановые учения в нескольких городах региона. Тренировки проходят 28 августа в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Братске, Усть-Илимске и Тайшете.