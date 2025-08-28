Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День знаний во Владивостоке ограничат продажу алкоголя

Предпринимателей просят соблюдать требования закона.

Источник: Комсомольская правда

В столице Приморья 30 августа и 1 сентября ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Владивостока.

30 августа ограничения будут действовать во время городского фестиваля знаний, творчества и спорта. Развернется он на двух площадках: набережной Спортивной гавани и на Светланской. 1 сентября — в связи с Днем знаний и школьных линеек, повествующих о начале учебного года:

«Торговля алкогольной продукции будет запрещена в соответствии с Законом Приморского края № 536-КЗ на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за час до начала, во время проведения и час после завершения развлекательных программ», — поделились в ведомстве с просьбой к предпринимателям внимательной отнестись к требованиям закона.