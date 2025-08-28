В День знаний во Владивостоке ограничат продажу алкоголя

«Торговля алкогольной продукции будет запрещена в соответствии с Законом Приморского края № 536-КЗ на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за час до начала, во время проведения и час после завершения развлекательных программ», — поделились в ведомстве с просьбой к предпринимателям внимательной отнестись к требованиям закона.