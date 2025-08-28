Эксперты Роспотребнадзора назвали инжир лучшим натуральным средством от анемии

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендовали жителям региона включить в рацион инжир для профилактики и борьбы с железодефицитной анемиейКак показали исследования, этот фрукт содержит больше железа, чем традиционно рекомендуемые яблоки.