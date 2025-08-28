Ричмонд
Эксперты Роспотребнадзора назвали инжир лучшим натуральным средством от анемии

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендовали жителям региона включить в рацион инжир для профилактики и борьбы с железодефицитной анемиейКак показали исследования, этот фрукт содержит больше железа, чем традиционно рекомендуемые яблоки.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендовали жителям региона включить в рацион инжир для профилактики и борьбы с железодефицитной анемией.

Как показали исследования, этот фрукт содержит больше железа, чем традиционно рекомендуемые яблоки.

По данным ведомства, инжир обладает комплексным оздоровительным эффектом:

Борется с анемией благодаря высокому содержанию железа;

Содержит рекордное количество калия (уступает только орехам);

Стабилизирует уровень сахара в крови;

Улучшает пищеварительные процессы;

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты рекомендуют употреблять 2−3 свежих плода в день (около 100 граммов). При выборе следует обращать внимание на внешний вид: качественный инжир должен быть равномерно окрашенным, без темных пятен и признаков гниения.

Эксперты подчеркивают, что регулярное употребление инжира особенно актуально для жителей Сибири, где распространенность железодефицитных состояний традиционно высока из-за климзатических особенностей и пищевых привычек жителей региона.