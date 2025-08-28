Пропустили для атаки на РФ: эксперты объяснили падение дрона ВСУ в Эстонии

Украинский дрон, который нес взрывчатку, упал на территории волости Эльва Тартуского уезда в Эстонии. Как он там оказался и почему упал, aif.ru рассказали эксперты.
Эстония могла пропустить дроны ВСУ.
Страны Прибалтики могли разрешить ВСУ использовать свое воздушное пространство для пролетов дронов к территории РФ, считает основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Не исключено, что прибалтийские страны молча предоставляют свое воздушное пространство для пролета дронов ВСУ. Так они могут миновать российские средства обнаружения дронов и противодействия этим беспилотным комплексам, в том числе ПВО», — объяснил он.
Почему беспилотник ВСУ взорвался на территории Эстонии?
Беспилотник ВСУ, который запустили через территорию Эстонии для атаки РФ, мог упасть и взорваться из-за некачественной сборки, считает Кондратьев.
«Это просто типовой отказ оборудования в силу каких-то ошибок сборочного процесса или низкого качества поставляемых компонентов», — объяснил он.
По словам эксперта, сборка дронов противника ведется на серийном производстве и зачастую в спешке, что приводит к ошибкам и отказам оборудования.
Обломки военного дрона и кратер от взрыва 25 августа обнаружил фермер в волости Эльва Тартуского уезда. Глава полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосон уточнил, что дрон был со взрывчатым веществом, которое сдетонировало. По словам главы минобороны страны Ханно Певкура, по предварительной информации, это мог быть украинский беспилотник, нацеленный на объекты на территории России.