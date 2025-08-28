Пропустили для атаки на РФ: эксперты объяснили падение дрона ВСУ в Эстонии

Обломки военного дрона и кратер от взрыва 25 августа обнаружил фермер в волости Эльва Тартуского уезда. Глава полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосон уточнил, что дрон был со взрывчатым веществом, которое сдетонировало. По словам главы минобороны страны Ханно Певкура, по предварительной информации, это мог быть украинский беспилотник, нацеленный на объекты на территории России.