В Уфе проходят сплошные проверки пассажирского транспорта

В Уфе прямо сейчас проходят сплошные проверки пассажирских автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В уфимских автобусах проходят масштабные проверки в рамках рейда, организованного Госавтоинспекцией. Мероприятия направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок и снижение аварийности на городских маршрутах.

Сотрудники ГАИ совместно с представителями других контролирующих органов проверяют техническое состояние транспортных средств, наличие необходимых документов и соответствие разрешительной документации установленным требованиям. Особое внимание уделяется проверке водительских удостоверений иностранных граждан и документов, дающих право на трудовую деятельность в России.

Как ранее сообщали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, проверочные мероприятия продлятся до конца недели. Комплексный подход к контролю за пассажирскими перевозками призван обеспечить дополнительную защиту для пассажиров общественного транспорта.

