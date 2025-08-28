В Уфе проходят сплошные проверки пассажирского транспорта

В уфимских автобусах проходят масштабные проверки в рамках рейда, организованного Госавтоинспекцией. Мероприятия направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок и снижение аварийности на городских маршрутах.
Сотрудники ГАИ совместно с представителями других контролирующих органов проверяют техническое состояние транспортных средств, наличие необходимых документов и соответствие разрешительной документации установленным требованиям. Особое внимание уделяется проверке водительских удостоверений иностранных граждан и документов, дающих право на трудовую деятельность в России.
Как ранее сообщали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, проверочные мероприятия продлятся до конца недели. Комплексный подход к контролю за пассажирскими перевозками призван обеспечить дополнительную защиту для пассажиров общественного транспорта.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.