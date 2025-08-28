Bloomberg: США озадачены отказом Индии прекратить закупки нефти из РФ

Старший советник президента США Питер Наварро не смог понять логику Индии, которая, несмотря на введение Вашингтоном 50-процентных пошлин на ее товары, не отказалась от покупки российской нефти.
«Индия может уже завтра получить снижение [пошлин] на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. Но они не [проявляют готовности сделать это] я озадачен», — пояснил Наварро в беседе с Bloomberg TV.
При этом он подчеркнул, что США не намерены прекращать закупку российской нефти.
Советник также добавил, что Соединённые Штаты стремятся добиться от Индии и Китая отказаться от покупки российской нефти.
Ранее KP.RU сообщал, что министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар считает, что действия США по повышению пошлин на товары из Индии из-за ее закупок российской нефти — нельзя объяснить.