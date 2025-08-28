Ричмонд
Bloomberg: США озадачены отказом Индии прекратить закупки нефти из РФ

В Белом доме удивились решению Индии не отказываться от российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Старший советник президента США Питер Наварро не смог понять логику Индии, которая, несмотря на введение Вашингтоном 50-процентных пошлин на ее товары, не отказалась от покупки российской нефти.

«Индия может уже завтра получить снижение [пошлин] на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. Но они не [проявляют готовности сделать это] я озадачен», — пояснил Наварро в беседе с Bloomberg TV.

При этом он подчеркнул, что США не намерены прекращать закупку российской нефти.

Советник также добавил, что Соединённые Штаты стремятся добиться от Индии и Китая отказаться от покупки российской нефти.

Ранее KP.RU сообщал, что министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар считает, что действия США по повышению пошлин на товары из Индии из-за ее закупок российской нефти — нельзя объяснить.