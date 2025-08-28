Индия и Вьетнам хотят сотрудничать на российском синхротроне СКИФ

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Ученые из Индии и Вьетнама хотят приобщиться к экспериментам на «Сибирском кольцевом источнике фотонов» (СКИФ), строящемся в Новосибирске. Об этом сообщил ТАСС на полях форума «Технопром-2025» директор центра коллективного пользования «СКИФ» Евгений Левичев.
«С Индией мы ведем переговоры, там есть частный университет Гоа. Они очень хотят приобщиться к экспериментам с синхротронным излучением. Наши специалисты уже побывали там. И сейчас в октябре мы ожидаем к нам должна приехать вьетнамская делегация знакомиться со СКИФом и вести переговоры о том, как мы будем сотрудничать по синхротронной тематике», — сказал он.
Он уточнил, что во Вьетнаме создается большой ускорительный центр. Планируется, что установка будет использоваться в фундаментальных физических исследованиях и экспериментах, промышленности, медицине, экологии и системах обеспечения безопасности.
СКИФ — это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.
XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году — «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства». ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.