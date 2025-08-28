Индия и Вьетнам хотят сотрудничать на российском синхротроне СКИФ

«С Индией мы ведем переговоры, там есть частный университет Гоа. Они очень хотят приобщиться к экспериментам с синхротронным излучением. Наши специалисты уже побывали там. И сейчас в октябре мы ожидаем к нам должна приехать вьетнамская делегация знакомиться со СКИФом и вести переговоры о том, как мы будем сотрудничать по синхротронной тематике», — сказал он.