Региональный Минздрав призвали обеспечить ребенка-инвалида лекарством в Новосибирске

Ребенку показано длительное лечение от заболевания, не включенного в списки, на основании которых выдаются бесплатные лекарственные препараты. Истец также смог возместить моральный ущерб.
Новосибирский суд постановил, что областной Минздрав и районная больница должны предоставить лекарственное обеспечение ребенку с инвалидностью. Об этом сообщают в пресс-службе Судов общей юрисдикции НСО.
Карасукский районный суд Новосибирской области рассмотрел иск, поданный прокурором Баганского района в защиту прав несовершеннолетнего ребенка-инвалида, к Баганской ЦРБ и областному Министерству здравоохранения. Иск касался обеспечения медикаментами, медицинскими изделиями, специализированным питанием, а также возмещения морального ущерба.
В процессе судебного разбирательства выяснилось, что у девочки редкое заболевание, не вошедшее в перечень орфанных. Ребенку необходимо продолжительное лечение от болезни, которая не значится в списках, позволяющих получать бесплатные лекарства.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме в части обеспечения несовершеннолетней лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Данное решение подлежит немедленному исполнению.
Требование о компенсации морального вреда удовлетворено частично. Суд взыскал с Министерства здравоохранения Новосибирской области компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.