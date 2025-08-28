Станция Китая может появиться на СКИФ после 2027 года

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Экспериментальная станция КНР на российском синхротроне «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)» может войти в следующую очередь ускорительного комплекса, ввод которой планируется после 2027 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях «Технопром-2025» директор Центра коллективного пользования (ЦКП) «СКИФ» Евгений Левичев.
25 августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который посетил Китай с рабочим визитом 21−26 августа, заявил ТАСС, что Россия надеется на появление китайской экспериментальной станции в ЦКП «СКИФ».
«Я оцениваю перспективы сотрудничества с КНР очень позитивно. С китайскими товарищами у нас очень хорошие отношения исторически, — сказал Левичев. — Я думаю, что да, [в следующей очереди СКИФ такая станция может появиться]. Очереди поделены по принципу финансирования. Сейчас мы делаем первые семь станций».
Ранее в пресс-службе СКИФ ТАСС сообщали, что ввод станций второй очереди ожидается после 2027 года.
Левичев добавил, что если китайская сторона готова инвестировать в создание станции раньше, то она может быть построена вне очереди. Физик заявил, что не исключает также создания российской станции на китайском синхротроне.
По словам Левичева, в стадии запуска в Китае сейчас находится большой источник синхронного излучения, который называется High Energy Photon Source (HEPS) с энергией 6 ГЭВ. Как пояснил ученый, такой источник важен при исследовании в жестком спектре рентгеновского излучения, таких плотных материалов как, например, металл. В то время как СКИФ будет исследовать материалы в «мягкой» части спектра, что необходимо для изучения различных биологических и химических субстанций.
