Станция Китая может появиться на СКИФ после 2027 года

По словам Левичева, в стадии запуска в Китае сейчас находится большой источник синхронного излучения, который называется High Energy Photon Source (HEPS) с энергией 6 ГЭВ. Как пояснил ученый, такой источник важен при исследовании в жестком спектре рентгеновского излучения, таких плотных материалов как, например, металл. В то время как СКИФ будет исследовать материалы в «мягкой» части спектра, что необходимо для изучения различных биологических и химических субстанций.