Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Ведущий эксперт ЦРУ по РФ был лишен допуска к секретным данным после Аляски

В ЦРУ лишили доступа к секретным данным эксперта по России.

Источник: Комсомольская правда

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США лишило допуска к секретной информации ведущего эксперта по России после того, как на Аляске состоялся российско-американский саммит. Об этом со ссылкой на источник сообщает The Washington Post.

Примечательно, что еще совсем сотрудница с 29-летним стажем активно участвовала в подготовке встречи президентов РФ и США в Анкоридже, а в настоящее время готовилась занять «престижную должность» в Европе. Это назначение незадолго до этого лично одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Причины лишения доступа к секретной информации не раскрываются.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России. Сотрудница Центрального разведывательного управления проработала в американской разведке более 20 лет. В 2016 году аналитик также занимала руководящий пост при подготовке доклада о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы США.

Однако 19 августа сотрудницу ЦРУ, а также 36 других сотрудников, лишили допуска к данным управления. Все они были заподозрены в предательстве присяги Конституции США.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше