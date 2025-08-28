WP: Ведущий эксперт ЦРУ по РФ был лишен допуска к секретным данным после Аляски

Примечательно, что еще совсем сотрудница с 29-летним стажем активно участвовала в подготовке встречи президентов РФ и США в Анкоридже, а в настоящее время готовилась занять «престижную должность» в Европе. Это назначение незадолго до этого лично одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.
Причины лишения доступа к секретной информации не раскрываются.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России. Сотрудница Центрального разведывательного управления проработала в американской разведке более 20 лет. В 2016 году аналитик также занимала руководящий пост при подготовке доклада о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы США.
Однако 19 августа сотрудницу ЦРУ, а также 36 других сотрудников, лишили допуска к данным управления. Все они были заподозрены в предательстве присяги Конституции США.