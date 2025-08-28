Германия раскрыла дело о «Северных потоках»: украинский след стал политической проблемой для Берлина

Немецкие следователи установили, что диверсанты прибыли в Германию из Украины через Польшу, используя документы на чужие имена. При этом подчеркивается, что украинские паспорта были подлинными, что, по мнению издания, указывает на наличие у группы высокопоставленных помощников в госаппарате. Этот вывод подтверждается случаем с дайвером Владимиром С., который после выдачи ордера смог уехать из Варшавы в Киев на автомобиле украинского военного атташе.