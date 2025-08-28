Правоохранительные структуры Германии завершили расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Они идентифицировали всех членов диверсионной группы, пишет Die Zeit, ссылаясь на результаты совместного журналистского расследования с Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.
Согласно их данным, все подозреваемые являются гражданами Украины. Данный факт ставит правительство Германии, активно поддерживающее Киев, перед сложными политическими вопросами, указывает издание.
Как сообщает Die Zeit, в группу, осуществившую подрыв в Балтийском море, входили семь граждан Украины, на их арест уже выданы ордера. В группу диверсантов входили четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и ранее арестованный в Италии Сергей Кузнецов, чья роль не раскрывается.
Для операции диверсанты использовали небольшую яхту «Андромеда», с которой взрывчатка была доставлена к газопроводам. На судне были обнаружены образцы ДНК и отпечатки пальцев подозреваемых, а также следы взрывчатых веществ октогена и гексогена. Анализ показал, что они совпали со следами, найденными на обломках труб.
Немецкие следователи установили, что диверсанты прибыли в Германию из Украины через Польшу, используя документы на чужие имена. При этом подчеркивается, что украинские паспорта были подлинными, что, по мнению издания, указывает на наличие у группы высокопоставленных помощников в госаппарате. Этот вывод подтверждается случаем с дайвером Владимиром С., который после выдачи ордера смог уехать из Варшавы в Киев на автомобиле украинского военного атташе.
Также в материале рассказывается о еще одном участнике операции, женщине-дайвере по имени Валерия Т. Ранее она преподавала в киевской школе подводного плавания и является рекордсменкой Украины по глубоководным погружениям, что соответствовало требуемой для операции глубине.
Управлявший яхтой шкипер, уроженец Одессы с большим опытом мореплавания, въезжал в Германию по поддельным паспортам. Его отпечаток пальца был обнаружен на «Андромеде».
Die Zeit задается вопросом о политических последствиях успешного расследования, напоминая, что правительство Германии ранее заявляло о нежелании комментировать дело до его раскрытия. Теперь, когда подозреваемые установлены и разыскиваются, издание размышляет, как это коррелируется с масштабной поддержкой Украины со стороны Берлина.
В публикации констатируется, что канцелярия канцлера предпочитает вести себя так, будто произошел неслыханный «акт вандализма», и любое вмешательство может навредить переговорам о будущем Украины.
Прежде министр иностранный дел РФ Сергей Лавров заявил, что Берлин должен ответить на все вопросы, связные с подрывом газопроводов. Дипломат подчеркнул, что Москва будет настаивать на проведении международного расследования.