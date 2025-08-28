Ричмонд
В Прикамье задержан подозреваемый в краже из частного дома

В дежурную часть полиции в селе Частые поступило заявление 45-летней местной жительницы о краже из ее дома, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Правоохранители установили, что в отсутствие хозяйки неизвестный проник в дом через незапертую дверь, похитил керамическую копилку, в которой было более 5 тысяч рублей, и скрылся.

Подозреваемый — ранее не судимый 28-летний житель с. Частые. Полицейские задержали молодого человека. Фигурант рассказал, что в момент совершения преступления был пьян. По факту кражи возбуждено уголовное дело.