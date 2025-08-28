Мирра Андреева впервые в карьере вышла в третий круг US Open

Мирра Андреева занимает пятую строчку мирового рейтинга и является лучшей из российских теннисисток. На ее счету три титула WTA, а в текущем сезоне она уже выходила в четвертьфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос». Ее соперница по второму кругу, 24-летняя Анастасия Потапова, занимает 53-е место в мировом рейтинге и также является обладательницей трех титулов WTA.