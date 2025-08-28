Заочно приговоренный в РФ британский наемник Гуд вновь намерен воевать за ВСУ

По данным РИА Новости, британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, заочно приговоренный в России к 14 годам строгого режима, вновь присоединился к ВСУ для участия в боевых действиях.
В соцсетях Гуд подчеркнул, что его время пришло и что он желает продолжить участие в боевых действиях.
Кроме этого, 8 и 18 августа Гуд опубликовал два видео со украинскими военными под звуки перестрелки. В сопроводительном тексте он написал, что приехал защищать украинцев и что он уже устал от FPV-дронов.
Напомним, что весной Верховный суд ДНР заочно приговорил британского наемника к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Накануне о желании отправить иностранных наемников на Украину высказалась Молдова. По словам президента Республики Майи Санду, после выборов страна может отправить на Украину 700 наемников.