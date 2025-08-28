Месячник по благоустройству пройдет в Хабаровске

С 1 сентября в Хабаровске начнется месячник по санитарной очистке и озеленению. В планах уборка свалок, ремонт дорог и высадка деревьев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С 1 сентября по 6 октября в краевой столице пройдет месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. В его рамках запланирован городской субботник — он состоится 20 сентября.
По информации городского управления ЖКХ, в мероприятиях примут участие больше 25 тысяч человек. Это школьники, студенты, трудовые коллективы предприятий, сотрудники администрации, жилищных организаций и другие.
В ходе месячника планируется высадить около 500 деревьев. Кроме того, будут ликвидированы 22 крупные свалки и убрана 41 бесхозная территория.
Работы затронут и дороги города: пройдет локальный ремонт. Особое внимание уделят очистке скверов и парков. Комитеты по управлению районами обязаны привести в порядок дворы, а также детские и спортивные площадки.