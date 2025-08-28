Прилучный и Брутян публично отреагировали на неожиданную дату свадьбы Муцениеце

Прилучный пожелал бывшей супруге счастья в новом браке. На премьере нового сериала «Виноград» он также вспомнил о непростых временах своей жизни. Артист признался, что ему приходилось зарабатывать самыми неожиданными способами — от мойки машин до работы ведущим в стриптиз-баре.