Прилучный и Брутян публично отреагировали на неожиданную дату свадьбы Муцениеце

«25 августа 2025 года — это довольно популярная дата для свадеб. Поздравляем молодых!» — сказала Зепюр, продемонстрировав при этом неподдельную радость за коллегу.
Прилучный и Брутян поздравили Муцениеце и Дрангу со свадьбой. Видео © Telegram / Super.ru.
Прилучный пожелал бывшей супруге счастья в новом браке. На премьере нового сериала «Виноград» он также вспомнил о непростых временах своей жизни. Артист признался, что ему приходилось зарабатывать самыми неожиданными способами — от мойки машин до работы ведущим в стриптиз-баре.
«Я справился со всеми испытаниями. Теперь могу смело говорить о своём опыте. Я здесь, а мог бы оказаться совершенно в другом месте», — откровенно поделился Прилучный с Super.ru.
Ранее Life.ru писал, что беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу и сменила фамилию. Свадьба обошлась парочке в шесть миллионов рублей.