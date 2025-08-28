Кравцов рассказал о роли комиссий по защите чести учителей

«В рамках министерства также сформируем Совет по обеспечению интересов педагогов под моим руководством. Все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам. Помимо материального поощрения педагогу важно и признание профессиональным сообществом. Поэтому мы продолжим поддерживать и развивать конкурсы “Учитель года”, “Воспитатель года”, “Директор года” и другие», — сказал он.