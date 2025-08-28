В Китае перечислили глав стран, которые приедут на празднование 80-летия победы в войне

В торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китай прибудут 26 глав иностранных государств. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Так, в числе высокопоставленных гостей ожидаются президент России Владимир Путин, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также в Пекин прибудут главы Камбоджи, Вьетнама, Малайзии, Пакистана, стран СНГ и многие другие.
Ранее сайт KP.RU рассказал, как в Китае готовятся к праздничным мероприятиям по случаю 80-летия победы.
В этих условиях японское правительство через дипломатические каналы обратилось к ряду государств с просьбой не посещать памятные мероприятия и военный парад в Китае. Эти события посвящены 80-летию победы китайского народа над японскими захватчиками и завершению Второй мировой войны.
После этого МИД Китая выразил решительный протест Японии из-за попыток Токио сорвать торжественный парад в Пекине, приуроченный к 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.