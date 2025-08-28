Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае перечислили глав стран, которые приедут на празднование 80-летия победы в войне

ЦТК: На празднование победы в Пекин приедут главы 26 стран.

Источник: Комсомольская правда

В торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китай прибудут 26 глав иностранных государств. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Так, в числе высокопоставленных гостей ожидаются президент России Владимир Путин, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также в Пекин прибудут главы Камбоджи, Вьетнама, Малайзии, Пакистана, стран СНГ и многие другие.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как в Китае готовятся к праздничным мероприятиям по случаю 80-летия победы.

В этих условиях японское правительство через дипломатические каналы обратилось к ряду государств с просьбой не посещать памятные мероприятия и военный парад в Китае. Эти события посвящены 80-летию победы китайского народа над японскими захватчиками и завершению Второй мировой войны.

После этого МИД Китая выразил решительный протест Японии из-за попыток Токио сорвать торжественный парад в Пекине, приуроченный к 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше