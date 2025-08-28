Охотники-нелегалы пытались остановить инспекторов Минприроды НСО гвоздями

Ничего у браконьеров не вышло, а ущерб от незаконной рубки в Болотнинском районе превысил 3 миллиона рублей.
В Новосибирской области современные технологии поспособствовали обнаружению нелегальных вырубок: спутниковое слежение и искусственный интеллект зафиксировали деятельность недобросовестных лесозаготовителей в Болотнинском районе. По информации, предоставленной министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, после поступления информации от министерства цифрового развития об аномальной зоне на цифровой карте, инспекторы незамедлительно отправились на место для проверки.
По дороге им встретилась примитивная, но опасная преграда: злоумышленники пытались повредить технику и задержать инспекторов с помощью гвоздей, рассыпанных по единственной дороге, ведущей к незаконной вырубке, до которой оставалось восемь километров.
Несмотря на повреждения транспортного средства (три проколотых колеса), инспекторы продолжили выполнение задачи. Пока один сотрудник ожидал помощи, остальные, вызвав полицию, пешком направились к месту вырубки, ориентируясь на шум пил. Инспекторам удалось пресечь незаконную деятельность, оценить нанесенный ущерб и передать материалы дела в правоохранительные органы.
По словам начальника отдела организации лесного контроля регионального Минприроды Ивана Белозерова: «Объем незаконно вырубленной древесины составил около 65 кубических метров, что оценивается более чем в три миллиона рублей. В настоящее время делом занимаются сотрудники полиции. Наши инспекторы не будут остановлены гвоздями.».