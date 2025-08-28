Охотники-нелегалы пытались остановить инспекторов Минприроды НСО гвоздями

По словам начальника отдела организации лесного контроля регионального Минприроды Ивана Белозерова: «Объем незаконно вырубленной древесины составил около 65 кубических метров, что оценивается более чем в три миллиона рублей. В настоящее время делом занимаются сотрудники полиции. Наши инспекторы не будут остановлены гвоздями.».