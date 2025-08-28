В Екатеринбурге 3 сентября почтут память жертв терактов

Памятная дата установлена в память о событиях в школе № 1 в Беслане (Северная Осетия), при этом в этот день вспоминают жертв всех терактов в России и за ее пределами, а также тех, кто пожертвовал жизнями ради спасения других. День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в 2005 году.