Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге 3 сентября почтут память жертв терактов

Екатеринбург 3 сентября присоединится к трауру по жертвам терактов в День солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили в городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

В городе состоятся памятные акции и просветительские мероприятия, в храмах — молебны. Ученикам школ специалисты расскажут о способах противостояния экстремистам.

Памятная дата установлена в память о событиях в школе № 1 в Беслане (Северная Осетия), при этом в этот день вспоминают жертв всех терактов в России и за ее пределами, а также тех, кто пожертвовал жизнями ради спасения других. День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в 2005 году.

Во время торжественной линейки, приуроченной к началу учебного года в 2004 году, в Беслане террористы захватили заложников — преимущественно женщин и детей. Они удерживали более 1 тыс. человек в заминированном здании 52 часа — с 1 по 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, из которых 186 были детьми и подростками, более 800 человек получили ранения.