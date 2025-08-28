Ричмонд
Иркутянам напоминают о запрете использования БПЛА во время проведения массовых мероприятий

Иркутск, НИА-Байкал — В предстоящие выходные в Иркутске пройдет несколько массовых мероприятий.

Источник: администрация Иркутска

30 августа в парке «Комсомольский» состоится всероссийский фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». 31 августа у ледокола «Ангара» организуют фестиваль водных видов спорта «Алые паруса Иркутска».

В связи с этим жителям напоминают о запрете запуска беспилотников без официального разрешения. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная или уголовная ответственность. Штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время проведения указанных мероприятий усилят меры безопасности. В парке «Комсомольский» организуют работу контрольно-пропускных пунктов, на которых полицейские будут осуществлять досмотр граждан для обнаружения и недопущения проноса запрещенных предметов и веществ.

Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки также запрещено к проносу. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ.

