Медведь из красноярского зоопарка поразил посетителей скоростью поедания арбуза

Видео было опубликовано в социальных сетях зоопарк.
В парке флоры и фауны «Роев ручей» бурый медведь по имени Буян удивил своих зрителей, быстро расправившись с арбузом, который ему предложили. Косолапый хищник продемонстрировал невероятную скорость, съев лакомство всего за несколько мгновений.
Сотрудники зоопарка отмечают, что дикие медведи в природе редко встречают арбузы, однако в неволе их иногда балуют разнообразными фруктами и ягодами. Среди этих угощений бурые медведи особенно любят арбузы.
Работники зоопарка также напомнили посетителям о важности соблюдения правил кормления животных. Они призвали воздерживаться от угощений и подчеркнули, что только квалифицированные ветеринары могут правильно определить подходящий рацион для каждого питомца.