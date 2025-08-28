Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведь из красноярского зоопарка поразил посетителей скоростью поедания арбуза

Видео было опубликовано в социальных сетях зоопаркВ парке флоры и фауны «Роев ручей» бурый медведь по имени Буян удивил своих зрителей, быстро расправившись с арбузом, который ему предложили.

Видео было опубликовано в социальных сетях зоопарк.

В парке флоры и фауны «Роев ручей» бурый медведь по имени Буян удивил своих зрителей, быстро расправившись с арбузом, который ему предложили. Косолапый хищник продемонстрировал невероятную скорость, съев лакомство всего за несколько мгновений.

Сотрудники зоопарка отмечают, что дикие медведи в природе редко встречают арбузы, однако в неволе их иногда балуют разнообразными фруктами и ягодами. Среди этих угощений бурые медведи особенно любят арбузы.

Работники зоопарка также напомнили посетителям о важности соблюдения правил кормления животных. Они призвали воздерживаться от угощений и подчеркнули, что только квалифицированные ветеринары могут правильно определить подходящий рацион для каждого питомца.