Медведь из красноярского зоопарка поразил посетителей скоростью поедания арбуза

В парке флоры и фауны «Роев ручей» бурый медведь по имени Буян удивил своих зрителей, быстро расправившись с арбузом, который ему предложили. Косолапый хищник продемонстрировал невероятную скорость, съев лакомство всего за несколько мгновений.