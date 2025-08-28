В последние дни августа в Уфе пройдут сельхозярмарки

Торговые точки откроются одновременно в нескольких частях города. В субботу гостей ждут на улице Правды (между улицами Ухтомского и Новороссийской), на пересечении Интернациональной и Машиностроительной, по адресу Рабкоров, 2, а также на площадях у Дворца спорта и у Дворца молодежи.