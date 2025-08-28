Ричмонд
В последние дни августа в Уфе пройдут сельхозярмарки

В выходные в Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в эти выходные, 30 и 31 августа, состоятся привычные для горожан сельскохозяйственные ярмарки. Это отличный шанс приобрести натуральные продукты напрямую у производителей, то есть по выгодным ценам, сказали в мэрии.

Торговые точки откроются одновременно в нескольких частях города. В субботу гостей ждут на улице Правды (между улицами Ухтомского и Новороссийской), на пересечении Интернациональной и Машиностроительной, по адресу Рабкоров, 2, а также на площадях у Дворца спорта и у Дворца молодежи.

В воскресенье ярмарки пройдут на всех этих площадках, за исключением участка на улице Правды.

