«Не хули и не принимай»: В РПЦ ответили, можно ли разговаривать с умершими во сне

Дело в том, что в Священном Писании мы находим множество различных явлений во сне, толкований снов и упоминаний об умерших — там чего только нет. Но нигде не встречается указание или свидетельство о том, что такие явления — это норма, а не особое чудо, поясняет священнослужитель.
В жизни существует определённая норма: явления во сне нельзя воспринимать как что-то абсолютное или истинное, потому что это мир ненадёжный. Во сне можно легко обмануться или попасть под влияние иллюзий — ведь в обычной жизни мы можем проверить информацию, понять и разобраться. Во сне же мы беспомощны и не имеем критериев для оценки происходящего.
Иеромонах Макарий.
Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви.
Именно поэтому церковный, христианский и святоотеческий принцип таков: «не хули и не принимай». То есть, не стоит проклинать или объяснять каждое сновидение как бесовское явление, но и принимать его полностью нельзя. Церковь принимает только то, что соответствует христианскому образу мысли, вероучению и жизни.
«Если во сне я получил какое-то откровение или увидел что-то — после пробуждения я проверяю: соответствует ли это христианским нормам», — поясняет Макарий.
Например, приснилась бабушка, которая умерла давно. В таком случае стоит помолиться о ней или можно подумать о посещении её могилы, говорит служитель церкви. А если во сне умерший скажет что-то особенное, то стоит это проверить и спросить себя: «Почему?» Может быть, это просто иллюзия или псевдопророчество во сне.
Важно помнить: никто из нас не пророк и не диктует нам истину через сны. Поэтому нужно сохранять здравый смысл и критический подход, заключил священнослужитель.
