29 августа — единственный день, когда можно попрощаться с долгами. Этот ритуал знают единицы

Для проведения ритуала вам понадобится только грецкий орех и обычный маркер. На одной половинке скорлупы нарисуйте руну Феху — она отвечает за материальное богатство и денежные потоки. На другой половинке изобразите руну Беркана — символ роста, развития и новых возможностей. Когда символы будут готовы, аккуратно расколите орех пополам. Это действие имеет глубокий смысл — вы символически «вскрываете» свой потенциал, готовы принять изменения и открываете путь к изобилию. В момент раскалывания представьте, как вместе с орехом раскрывается ваша финансовая удача, а все долги и денежные проблемы остаются в прошлом. После этого каждую половинку нужно будет спрятать в определённом месте дома ровно на 21 день — именно столько времени требуется энергии, чтобы полностью перестроиться и начать работать на ваше благосостояние.