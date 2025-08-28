Объяснено, почему Аллу Пугачеву до сих пор не признали иноагентом

Алла Пугачёва покинула Россию в 2022 году и с тех пор постоянно проживает за рубежом. Она несколько раз приезжала в Москву, в том числе на похороны модельера Валентина Юдашкина. Сейчас, по последним данным, артистка находится в Лимассоле. До этого вместе с супругом и детьми Лизой и Гарри она жила в Израиле и Латвии.