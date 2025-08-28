Объяснено, почему Аллу Пугачеву до сих пор не признали иноагентом

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва до сих пор не внесена в реестр иностранных агентов благодаря поддержке высокопоставленных знакомых. Такое мнение в беседе с изданием «Ридус» высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
У неё есть друзья в высоких кабинетах, которые до сих пор видят в Пугачёвой народную артистку нашей страны. Они глубоко ошибаются, заявил общественник.
По его словам, даже если певица решит вернуться в Россию, это событие для многих людей останется незамеченным.
Алла Пугачёва покинула Россию в 2022 году и с тех пор постоянно проживает за рубежом. Она несколько раз приезжала в Москву, в том числе на похороны модельера Валентина Юдашкина. Сейчас, по последним данным, артистка находится в Лимассоле. До этого вместе с супругом и детьми Лизой и Гарри она жила в Израиле и Латвии.
Ранее Пугачёва публично поздравила лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с получением звания «Национальная легенда Украины», отметив, что он заслужил эту награду.
Читайте также: Неожиданно стало известно о тяжелой ситуации в семье Николая Дроздова.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.