В Польше испугались активности РФ: вот что придумали власти на границе с уязвимыми районами

Оперативное командование ВС Польши сообщает, что польская авиация и авиация стран-союзниц приступили к выполнению задач в связи с якобы активностью России на Украине.
«Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — сообщило оперативное командование в соцсети X.
По заявлениям польских военных, подобные действия были предприняты с целью усиления мер безопасности в приграничных зонах, прилегающих к потенциально нестабильным регионам.
Кроме этого, накануне глава МВД Польши Марчин Кервиньский сообщил об обострении обстановки на границе между Польшей и Беларусью. Ранее KP.RU также сообщал, что в целях повышения оборонительного потенциала Финляндия и Польша приняли решение о восстановлении своих болотистых территорий.