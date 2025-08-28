Ричмонд
В Польше испугались активности РФ: вот что придумали власти на границе с уязвимыми районами

ВВС Польши начали выполнение задач из-за якобы активности РФ на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Оперативное командование ВС Польши сообщает, что польская авиация и авиация стран-союзниц приступили к выполнению задач в связи с якобы активностью России на Украине.

«Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — сообщило оперативное командование в соцсети X.

По заявлениям польских военных, подобные действия были предприняты с целью усиления мер безопасности в приграничных зонах, прилегающих к потенциально нестабильным регионам.

Кроме этого, накануне глава МВД Польши Марчин Кервиньский сообщил об обострении обстановки на границе между Польшей и Беларусью. Ранее KP.RU также сообщал, что в целях повышения оборонительного потенциала Финляндия и Польша приняли решение о восстановлении своих болотистых территорий.