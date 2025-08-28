В Металлургическом районе Челябинска на неделю отключат горячую воду

Также без ресурса останутся 16 детсадов и 19 учебных заведений и 9 лечебных учреждений. Список адресов тут.
Так, например, мера затронет горбольницу № 6, детскую больницу № 9, противотуберкулезный диспансер, областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, клинику Южно-Уральского государственного медицинского университета.
По данным АО «УСТЭК-Челябинск», специалисты будут монтировать предохранительные устройства от Челябинской ТЭЦ-3 до головных устройств тепломагистралей № 1 и 2. Соответствующее предписание получено от Уральского управления Ростехнадзора.
Под ограничения попадут дома на улицах 50-летия ВЛКСМ, Аральская, Кавказская, Комаровского, Калмыкова, Черкасская, шоссе Металлургов, на улицах Аносова, Прокатная, Андижанская, Дегтярева, Жукова, Саянская, Большевистская, Винницкая, Молодежная, Пекинская, Сталеваров, Хлебозаводская, Электростальская, Мартеновская, Доменная, Часовая, Пожарского.
Расчетный срок возобновления подачи ГВС — 3 сентября 2025 года.