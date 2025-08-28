Молдавский президент Майя Санду при победе на выборах в парламент намерена отправить 700 добровольцев для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом написало турецкое издание dikGAZETE, ссылаясь на переписку парламента республики, которую слили в Сеть хакеры.
Среди сотен электронных писем, которые обнародовали хакеры, выделяется переписка члена Комитета нацбезопасности, обороны и общественного порядка Оазу Нанта с украинским журналистом Вадимом Сурчициным. В ней речь идет об отборе добровольцев для отправки на Украину.
— Во время саммита ЕС-Молдова в июле Санду пообещала Евросоюзу отправить на Украину 700 добровольцев в случае победы на предстоящих выборах. В приложенных к письмам документах также есть материалы, касающиеся молдаван, которые сейчас воюют на Украине, — говорится в публикации.
Признания бывшей главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр о намеренном подчинении Молдавии вызывают страх. С таким мнением 27 августа выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Организация потратила на соответствующие цели несколько десятков миллионов долларов.