Санду собирается отправить на Украину 700 добровольцев после выборов в Молдавии

Среди сотен электронных писем, которые обнародовали хакеры, выделяется переписка члена Комитета нацбезопасности, обороны и общественного порядка Оазу Нанта с украинским журналистом Вадимом Сурчициным. В ней речь идет об отборе добровольцев для отправки на Украину.

— Во время саммита ЕС-Молдова в июле Санду пообещала Евросоюзу отправить на Украину 700 добровольцев в случае победы на предстоящих выборах. В приложенных к письмам документах также есть материалы, касающиеся молдаван, которые сейчас воюют на Украине, — говорится в публикации.

Признания бывшей главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр о намеренном подчинении Молдавии вызывают страх. С таким мнением 27 августа выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Организация потратила на соответствующие цели несколько десятков миллионов долларов.

