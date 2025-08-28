Белоруска Соболенко вышла в третий круг US Open, обыграв россиянку Кудерметову

Игра между теннисистками длилась 1 час 33 минуты. Она завершилась победой Соболенко в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:2. В третьем круге Открытого чемпионата белоруска сыграет с теннисисткой из Канады Лейлой Фернандес.