Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска Соболенко вышла в третий круг US Open, обыграв россиянку Кудерметову

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Кудерметову и вышла в третий круг US Open.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг US Open, обыграв россиянку Полину Кудерметову.

Игра между теннисистками длилась 1 час 33 минуты. Она завершилась победой Соболенко в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:2. В третьем круге Открытого чемпионата белоруска сыграет с теннисисткой из Канады Лейлой Фернандес.

Тем временем мы узнали, что произошло после победы «Кайрата» c двумя белорусами над «Селтиком» в Лиге чемпионов: «Главное — верить, пацаны».

Кстати, синоптики предупредили белорусов о жаре до +31 градуса в пятницу 29 августа.

Ранее мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 сентября 2025: вырастут пенсия и зарплаты, подорожает проезд, новые правила использования телефонов в школе, сельскохозяйственные ярмарки.