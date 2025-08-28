Белоруска Соболенко вышла в третий круг US Open, обыграв россиянку Кудерметову

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг US Open, обыграв россиянку Полину Кудерметову.
Игра между теннисистками длилась 1 час 33 минуты. Она завершилась победой Соболенко в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:2. В третьем круге Открытого чемпионата белоруска сыграет с теннисисткой из Канады Лейлой Фернандес.
Тем временем мы узнали, что произошло после победы «Кайрата» c двумя белорусами над «Селтиком» в Лиге чемпионов: «Главное — верить, пацаны».
Кстати, синоптики предупредили белорусов о жаре до +31 градуса в пятницу 29 августа.
Ранее мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 сентября 2025: вырастут пенсия и зарплаты, подорожает проезд, новые правила использования телефонов в школе, сельскохозяйственные ярмарки.