Часть Омска останется без воды: названы адреса отключений

Как сообщили в организации, в пятницу, 29 августа, с 10:00 до 23:00 без воды останутся дома по адресам:
- улица Королёва — № 1, 1 корпус 3, 1а, 3, 5;
- улица 22-го Апреля — № 2, 4, 6;
- улица Химиков — № 61.
Следующий этап ремонта запланирован на вторник, 2 сентября. В этот день с 10:00 до 23:55 будет прекращена подача воды в садовое товарищество «Заря-3». Кроме того, на ряде улиц вода будет поступать с пониженным давлением. Речь идёт о жилых домах на улицах Ялтинская, Южная, Профинтерна, Революционная, Мельничная, Кошевого, Саянская, Энгельса, Севастопольская, Бетховена, Горская, Карпинского, Чухновского, Поворотникова, Торговая, а также на 2-й Кировской.
Водоканал рекомендует жителям заранее сделать необходимый запас воды и приносит извинения за временные неудобства.