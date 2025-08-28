Часть Омска останется без воды: названы адреса отключений

Следующий этап ремонта запланирован на вторник, 2 сентября. В этот день с 10:00 до 23:55 будет прекращена подача воды в садовое товарищество «Заря-3». Кроме того, на ряде улиц вода будет поступать с пониженным давлением. Речь идёт о жилых домах на улицах Ялтинская, Южная, Профинтерна, Революционная, Мельничная, Кошевого, Саянская, Энгельса, Севастопольская, Бетховена, Горская, Карпинского, Чухновского, Поворотникова, Торговая, а также на 2-й Кировской.